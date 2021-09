Homem detido em Luanda com 15 cães congelados na mala do carro

JN/Agências Hoje às 18:06 Facebook

A polícia deteve, na província de Luanda, capital de Angola, um homem que foi encontrado com 15 cães mortos e congelados na bagageira da viatura que conduzia.

Segundo uma nota da polícia, a detenção ocorreu no âmbito da operação denominada "Trajeto Seguro", quando efetivos da Polícia Nacional destacados na barreira do Ondjo Yeto, em Luanda, mandaram parar a viatura e, ao ser revistada, foram encontrados os animais mortos, que estavam misturados com chouriços.

O condutor da viatura, de 24 anos, encontrava-se acompanhado de outros dois homens.

A polícia de Luanda tem vindo a realizar várias operações para combater o crime, montando barreiras e fiscalizando automóveis para apreensão de armas e outros meios ilícitos e detenção de suspeitos para aumentar a segurança das populações.