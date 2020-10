Homem detido na China por atirar dinheiro da janela do 30.º andar

JN Hoje às 16:59 Facebook

Um homem de 29 anos foi detido na China por ter atirado notas da janela do seu apartamento, no 30.º andar, para as pessoas que passavam na rua e condutores, enquanto estaria sob o efeito de drogas. O incidente, que aconteceu no passado dia 17, provocou o caos no trânsito.

A polícia de Chongqing, no sudoeste da China, disse que o jovem estava "em transe" depois de usar drogas no seu apartamento, no 30.º andar, quando começou a atirar dinheiro da janela para a rua.

A imprensa local noticiou a "chuva de notas" com um vídeo do incidente de 17 de outubro, que foi visto mais de meio milhão de vezes.

As imagens mostram que o trânsito ficou mais lento ou completamente parado em algumas faixas, quando dezenas de pessoas saíram dos carros e correram pela estrada para apanhar as notas.

A polícia foi chamada e o homem foi levado sob custódia. As autoridades informaram em comunicado que o jovem foi detido por uso de drogas e que estava sob investigação e a receber tratamento.

Segundo o jornal "The Guardian", este não é o primeiro incidente do género naquela cidade chinesa. Em 2017, também em Chongqing, uma mulher caminhou no meio do trânsito enquanto atirava notas, o que levou um polícia a apanhá-las enquanto a seguia. Os meios de comunicação locais informaram que a mulher disse à polícia que atirou os 16 mil yuan (cerca de 2000 euros) porque estava de mau humor.

No ano passado, um homem que atirou 100 mil yuan (cerca de 12700 euros) para o ar depois de um dia mau no trabalho pediu que as pessoas que apanharam as notas lhe devolvessem o dinheiro. A polícia da cidade de Shishi, em Fujian, disse que as ações do homem causaram um congestionamento e as pessoas caíram umas sobre as outras ao tentar apanhar o dinheiro.