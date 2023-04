Homem detido por mergulhar no lago dos rinocerontes num zoo da Nova Zelândia

JN/Agências Hoje às 11:48 Facebook

Um homem foi detido, esta quarta-feira, num jardim zoológico de Auckland, Nova Zelândia, depois de invadir a área da fauna africana e mergulhar no lago reservado aos rinocerontes e antílopes.

Fotos do incidente publicadas nas redes sociais mostram o homem, de camisa, a boiar calmamente de costas, e depois a lavar o rosto e a cabeça.

Os rinocerontes e antílopes "ficaram assustados com o invasor, o que é compreensível", disse um porta-voz do zoológico de Auckland à France-Presse.

O homem permaneceu na água durante vários minutos antes de obedecer as ordens dos guardas do zoo e retornar à área de visitantes. Depois, foi entregue à polícia.

"Esperamos que o homem envolvido receba a ajuda e o apoio de que claramente precisa", disse o diretor do jardim zoológico, Kevin Buley.