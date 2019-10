Homem dispara sobre várias pessoas em igreja dos Estados Unidos

Hoje às 18:18 Facebook

Um homem abriu fogo este sábado numa igreja de uma pequena cidade do Estado norte-americano de New Hampshire (nordeste), ferindo várias pessoas antes de ser detido pelas autoridades.

"As autoridades estaduais estão no local, prestando os primeiros socorros e a investigar o tiroteio em Pelham", escreveu o governador de New Hampshire, Chris Sununu, na rede social Twitter.

O tiroteio ocorreu na igreja New England Pentecostal Church, em Pelham, pequena cidade com 14 mil habitantes localizada no Estado rural de New Hampshire.

Uma responsável das forças policiais locais, citada pela agência francesa France Presse (AFP), referiu que neste momento não se sabe quantas pessoas poderão ter ficado feridas.

A mesma responsável também indicou que até ao momento as motivações do atirador são desconhecidas.