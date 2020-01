Homem é resgatado no Alasca graças a sinal SOS que desenhou no gelo

Hoje às 01:24 Facebook

Um homem norte-americano foi resgatado, no final da passada semana, depois de ter estado três semanas num verdadeiro deserto de gelo no Alasca, a mais de 30 quilómetros da cidade mais próxima.

Há quatro meses que Tyson Steele vivia, com o cão, numa cabana que foi destruída, em dezembro, na sequência de um incêndio. De acordo com a BBC, o homem recuperou alguma da comida que não foi destruída pelo incêndio e cavou uma pequena gruta na neve onde passou as noites. Ainda assim, não conseguiu salvar o cão que morreu na sequência do incêndio.

Com as temperaturas cada vez mais baixas, Tyson, de 30 anos, construiu um abrigo improvisado, usando material da antiga cabana, e escreveu uma mensagem de SOS na neve, na esperança de que alguém o resgatasse.

Sem notícias do filho há várias semanas, os pais alertaram as autoridades para verificar se estava tudo bem. Na passada quinta-feira, uma equipa da polícia que sobrevoava a zona, de helicóptero, viu o sinal de SOS desenhado na neve e retirou Tyson da neve.