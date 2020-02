Homem esfaqueado numa mesquita em Londres

Hoje às 16:35 Facebook

Um homem foi esfaqueado no pescoço numa mesquita no centro de Londres, enquanto participava nas orações. O suspeito foi preso no local.

O autor do ataque terá entrado na mesquita Regents Park, no centro de Londres, e esfaqueou um homem de 70 anos, que não corre risco de vida. A informação foi confirmada pela polícia, que deteve o suspeito no local, segundo o "Independent".

O homem participava nas orações quando foi esfaqueado pelo suspeito. O ferido foi transportado para o hospital e não corre risco de vida.

O vídeo da detenção está a ser partilhado nas redes sociais.