Homem esfaqueia cinco pessoas em casa de rabino nos EUA

Um ataque com uma arma branca numa residência de um rabino em Monsey, perto de Nova Iorque, nos Estados Unidos, provocou vários feridos, no sábado à noite.

O incidente aconteceu pouco antes das 22 horas (madrugada em Portugal), numa localidade que fica a cerca de 50 quilómetros da cidade de Nova Iorque. As cinco pessoas que estavam na casa, todas judias, foram transportadas para hospitais locais depois de terem sido atacadas.

O Conselho de Assuntos Públicos Judaicos Ortodoxos (OJPAC, na sigla em inglês) deu conta do caso no Twitter, onde indicou que uma das vítimas foi "esfaqueada pelo menos seis vezes", que duas se encontram em estado crítico e que o suspeito do crime tinha a cara coberta por um lenço. Terá fugido do local num carro.

O caso em Monsey ocorre na sequência de ataques aparentemente anti-semitas reportados em todo o Estado de Nova Iorque durante a festa judaica do Hanucá. Sábado foi a sétima noite do Hanucá.

Só na cidade de Nova Iorque, a Polícia recebeu pelo menos seis denúncias esta semana - e oito desde 13 de dezembro - de ataques possivelmente provocados por sentimentos antijudaicos.