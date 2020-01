Homem esfaqueou três pessoas num parque em França e foi abatido pela polícia

Hoje às 14:30, atualizado às 15:52 Facebook

Um homem esfaqueou três pessoas no parque municipal de Hautes Bruyères, em Villejuif, no Vale do Marne, em França.

Uma das vítimas sucumbiu aos ferimentos. O atacante foi "neutralizado" após uma troca de tiros com a polícia, noticia o jornal francês "Le Parisien".

O ataque, cuja natureza ainda é desconhecida, ocorreu pouco antes das 14 horas locais (13 em Portugal continental), no Parc Les Hauts de Bruyères, em Villejuif, anunciou a polícia na rede social Twitter.

A polícia aconselhou os cidadãos a evitarem a área devido a uma "intervenção em curso das forças da ordem".

O suposto autor fugiu para L'Hay-les-Roses, onde se envolveu numa troca de tiros com a polícia. Dois agentes da polícia ficaram feridos.