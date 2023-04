Homem executado em Singapura por traficar marijuana

William Rocha Hoje às 19:19 Facebook

Twitter

Partilhar

Singapura executou hoje, por enforcamento, um prisioneiro que foi condenado à pena capital em 2018 por ter ajudado a traficar um quilo de marijuana, indicaram autoridades da cidade-Estado, ignorando o apelo das Nações Unidas para que Singapura reconsiderasse a execução.

Segundo o Serviço Prisional de Singapura, citado pela agência de notícias AFP, o prisioneiro singapuriano Tangaraju Suppiah, de 46 anos, "teve hoje a sentença cumprida na prisão de Changi".

De acordo com a porta-voz da organização não-governamental Transformative Justice Collective, Kokila Annamalai, citada pela agência espanhola EFE, Tangaraju foi executado por volta das 6.00 horas da manhã de quarta-feira (23.00 horas de terça-feira em Portugal continental).

PUB

Na terça-feira, um dia antes da execução, o porta-voz do alto-comissário para os direitos humanos da ONU, Ravina Shamdasani, apelou, em conferência de imprensa, para que o Governo de Singapura reconsiderasse esta execução e tomasse medidas "em direção ao pleno respeito pelo direito à vida", lembrando que "a imposição da pena de morte por crimes relacionados com estupefacientes não é compatível com as normas e padrões internacionais".

No domingo passado, familiares do condenado enviaram uma carta à presidente da cidade-Estado, Halimah Yacob, a pedir clemência. Na noite de terça-feira, a família do prisioneiro de 46 anos tentou novamente chegar à líder da cidade-Estado, filmando um vídeo de apelo onde solicitava ajuda aos cidadãos para que pedissem à Halimah que travasse a execução.

Sobre a controversa condenação, o Ministério de Assuntos Internos de Singapura garantiu, na terça-feira, que o caso, examinado "completa e exaustivamente" durante três anos, foi julgado corretamente, pois a prova contra Tangaraju de ter utilizado o número de telemóvel pessoal para coordenar a entrega de estupefacientes foi comprovada.

Tangaraju, que se declarou inocente da acusação de tráfico de droga, foi o primeiro condenado a ser executado este ano em Singapura, país onde a pena de morte foi aplicada a 11 reclusos no ano passado.

Singapura tem uma das políticas antidroga mais severas do mundo. Os condenados por tráfico são punidos com a pena capital, por enforcamento, a partir de 15 gramas de heroína ou 500 gramas de marijuana.