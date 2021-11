Homem fere com faca dois polícias em Cannes

JN/Agências Hoje às 08:36 Facebook

Twitter

Partilhar

Dois polícias franceses foram feridos, esta segunda-feira, em frente à esquadra de Cannes por um homem que empunhava "uma arma branca" e que disse ter agido "em nome do profeta", disseram à Agência France Presse fontes policiais.

"As 'pistas' terroristas estão a ser consideradas", disse o ministro francês do Interior, Gérald Darmanin, através de uma mensagem difundida na rede social Twitter.

"O agressor foi neutralizado", acrescentou o ministro na mesma mensagem.

De acordo com as fontes da polícia de Cannes, sudeste de França, um dos agentes, que se encontrava no interior de um veículo de serviço, foi "salvo porque usava um colete antibala".

Um outro agente ficou gravemente ferido no mesmo ataque, mas ainda não se conhecem os detalhes sobre a forma como foi agredido.

Cerca das 6.30 horas (5.30 horas em Portugal continental), em frente à esquadra da cidade de Cannes, o atacante abriu a porta do veículo que se encontrava estacionado e "desferiu um golpe ao nível do tórax" ao polícia que estava sentado ao lado do condutor.

Até ao momento não foi comunicada a identidade do atacante que se rendeu no local, de acordo com o ministro Gérald Darmanin.