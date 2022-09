Homem foi detido após tocar no caixão da rainha

JN Hoje às 10:47 Facebook

Um homem foi preso "na sequência de uma perturbação" em Westminster Hall, em Londres, onde a rainha está a ser velada. O detido desrespeitou as regras e correu em direção à urna da monarca, chegando mesmo a tocar no caixão.

Segundo uma fonte contou ao jornal britânico "The Guardian", o homem subiu os degraus e conseguiu tocar no caixão de Isabel II. Os guardas no local intercetaram rapidamente o homem, que acabou por ser detido. De acordo com a polícia metropolitana de Londres, foi "detido por um delito ao abrigo da Lei da Ordem Pública e atualmente continua detido".

O incidente ocorreu perto das 22 horas de sexta-feira.

O corpo de Isabel II encontra-se em câmara ardente em Westminster Hall desde quarta-feira.

O funeral de Estado, com a presença de dezenas de chefes de Estado e de governo internacionais, irá realizar-se na segunda-feira na Abadia de Westminster, em Londres. A urna com o corpo da Rainha será finalmente depositada, durante um evento privado para reservado à família, num jazigo no Castelo de Windsor onde se encontram os restos mortais dos pais e da irmã, e para onde será transferido o caixão do marido, príncipe Filipe, que morreu aos 99 anos em 2021.

A rainha morreu a 8 de setembro aos 96 anos no Castelo de Balmoral, na Escócia.