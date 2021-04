Homem forçado a fazer 300 agachamentos por violar confinamento morreu

JN Hoje às 11:26 Facebook

Um homem de 28 anos morreu, nas Filipinas, depois de ter sido forçado a fazer 300 agachamentos como punição por ter violado o recolher obrigatório, no âmbito das restrições para conter a pandemia de covid-19. Família diz que ele ia apenas comprar água.

Darren Manaog Peñaredondo, de 28 anos, saiu de casa a 1 de abril para ir comprar água, numa cidade da província de Cavite, que está em confinamento devido ao aumento de casos de covid-19.

Mas no percurso foi mandado parar pela polícia que o "castigou" com cem agachamentos, segundo uma reportagem da afiliada da CNN nas Filipinas. E os agentes ordenaram depois que repetisse o exercício, levando o homem a fazer cerca de 300 agachamentos.

Dois dias depois o homem "começou a ter convulsões mas foi possível reanimá-lo em casa. Depois o corpo dele falhou e foi novamente reanimado, mas já estava em coma", contou a família. Darren morreu às 22 horas.

As Filipinas têm mais de 819 mil infeções e 14 mil mortes por covid-19, segundo a universidade Johns Hopkins. O aumento acentuado de novos casos no mês passado levou as autoridades a ordenar o confinamento obrigatório de mais de 25 milhões de pessoas, incluindo na província de Cavite.

O Departamento do Interior e os governantes locais já ordenaram um inquérito à morte de Darren. "Todos os polícias que se comprove que violaram a lei serão processados e punidos de acordo com as penas criminais e administrativas previstas", referiu o sub-secretário do Departamento do Interior, Jonathan Malaya, numa mensagem à CNN Filipinas.

A morte de Darren ocorre após outros incidentes de brutalidade policial. Num comunicado divulgado em março, a organização Human Rights Watch (HRW) denunciou o caso de cinco jovens que foram presos numa jaula por violarem o dever de recolhimento e pessoas forçadas a ficarem sentadas ao sol na altura mais quente do dia como castigo.

"As únicas penalizações que podem ser impostas pelas forças de segurança por qualquer violação são as que estão previstas na legislação local e na legislação nacional e não temos qualquer lei que permita por pessoas em jaulas de cães ou fazer exercícios por um longo período de tempo", frisou José Manuel Diokno, advogado e fundador de um grupo de assistência jurídica gratuita (Free Legal Assistance Group).