Homem ligado à extrema-direita declara-se culpado de sedição no ataque ao Capitólio

JN/Agências Hoje às 00:52 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem ligado a um grupo de extrema-direita declarou-se esta sexta-feira culpado de sedição no ataque ao Capitólio dos Estados Unidos, tornando-se na segunda pessoa a assumir a culpa neste tipo de acusação.

Brian Ulrich, de 44 anos, natural do Estado da Geórgia, admitiu perante o juiz que conspirou para impedir que o vencedor das eleições de novembro de 2020 e atual Presidente dos EUA, Joe Biden, fosse empossado.

A conspiração de sedição é a acusação mais forte que os procuradores fizeram até agora contra os participantes da invasão ao Capitólio, em 06 de janeiro de 2021.

O norte-americano enfrenta uma possível sentença entre cinco a seis anos e meio de prisão.

Ulrich pertence ao grupo de extrema-direita norte-americano, Oath Keepers, a mesma organização à qual pertence o outro acusado de sedição que também assumiu a culpa até agora.

Joshua James, de 34 anos, líder deste grupo no Estado do Alabama, declarou-se culpado no início de março.

Nove outros membros do grupo, incluindo o seu fundador e líder Stewart Rhodes, também foram acusados em 12 de janeiro de conspiração sediciosa no ataque ao Capitólio.

PUB

Os Oath Keepers são uma organização "mal estruturada", segundo o Departamento de Justiça norte-americano, ligada a milícias cidadãs, e, embora aceitem qualquer pessoa como membro, concentram os seus esforços de recrutamento em ex-militares e polícias.

Existem mais de 700 pessoas acusadas de diferentes crimes pelo assalto à sede do Congresso norte-americano, segundo dados do Departamento de Justiça.

A maior condenação já proferida pela invasão do Capitólio, que matou cinco pessoas e feriu 140 polícias, foi para um homem que atacou forças de segurança com um extintor de incêndio e foi condenado a cinco anos e três meses de prisão.

Em 6 de janeiro de 2021, uma multidão de apoiantes do então Presidente norte-americano Donald Trump (2017-2021) invadiu o Capitólio enquanto decorria uma sessão conjunta das câmaras para certificar a vitória eleitoral do democrata Joe Biden.

Pouco tempo antes, Trump tinha feito um discurso inflamado, desde a Casa Branca, onde encorajou os seus apoiantes a marcharem em direção ao Capitólio, proferindo ainda acusações, que nunca provou, de que os democratas tinham cometido fraude eleitoral naquelas eleições.