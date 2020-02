Homem mais velho do Mundo tem 112 anos e uma paixão por doces

Ontem às 22:10 Facebook

Um japonês de 112 anos foi coroado como o homem mais velho do Mundo pelo Guinness, livro dos recordes. Segundo Chitetsu Watanabe, a fórmula para ter chegado àquela idade é sorrir.

Nascido a 5 de março de 1907, em Niigata, a norte de Tóquio, Watanabe é casado, tem cinco filhos e diz-se um apaixonado por doces.

O ser humano vivo mais velho é a japonesa Kane Tanaka, que tem 117 anos.

O Japão conta com uma das maiores expectativas de vida a nível mundial e não é por acaso que é o lar de várias das pessoas reconhecidas como as mais longevas do planeta, entre elas Jiroemon Kimura, que morreu pouco depois de completar 116 anos, em junho de 2013. Contudo, a pessoa mais velha já registada é a francesa Jeanne Louise Calment, que morreu em 1997, aos 122 anos, segundo o Guinness.