Homem mata enfermeira à facada num hospital francês

Uma enfermeira do Hospital Universitário de Reims, em França, morreu esfaqueada por homem com problemas de saúde mental que queria "vingar-se das batas brancas". Outra funcionária ficou em estado grave.

O Hospital Universitário de Reims está em estado de choque depois da morte de uma enfermeira, de 38 anos, apunhalada por um homem com uma faca. Também uma secretária da instituição ficou gravemente ferida na sequência do ataque. O falecimento da enfermeira foi confirmada pelo ministro da Saúde gaulês, François Braun, através do Twitter: "O meu pensamento está com a família e colegas da vítima", referiu. "É um dos maiores dramas que podem afetar a nossa nação", disse, também, o porta-voz do governo e antigo ministro da Saúde, Olivier Véran.

PUB

Ainda segundo Olivier Véran, o crime ocorreu dentro de um vestiário e o suspeito de 59 anos, que foi prontamente detido no local, é, "aparentemente", "um homem com distúrbios mentais". Segundo o jornal "Le Parisien", o homem não tinha qualquer consulta médica nem era acompanhado naquele hospital e usou uma faca de cozinha de 20 centímetros. Em conferência de imprensa dada esta quarta-feira, o procurador Matthieu Bourrette explicou que o suspeito queria "vingar-se das batas brancas" e sofre de esquizofrenia. A funcionária que ficou em estado grave está a recuperar, segundo a mesma fonte.

Esta quarta-feira, enfermeiros e médicos do Hospital Universitário de Reims fizeram um minuto de silêncio em honra da vítima, que deixa dois filhos, de 8 e 11 anos. "Hoje, toda a comunidade de saúde está de luto e todo o nosso país está com o coração partido", afirmou a primeira-ministra Elisabeth Borne.