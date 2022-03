Homem morre atacado por elefante num parque natural na Tanzânia

JN/Agências Hoje às 16:47 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem morreu na Tanzânia depois de ter sido atacado por um elefante quando, juntamente com outros membros da sua tribo Maasai, procurava lenha na reserva natural de Ngorongoro, no norte do país.

A vítima, um homem de 45 anos da tribo Maasai, morreu na quarta-feira no interior da reserva natural de Ngorongoro Game, onde a sua tribo coabita com os animais selvagens, noticia a agência France-Presse.

O ataque surge numa altura em que as preocupações sobre as atividades dos humanos em Ngorongoro, um local conhecido mundialmente pela beleza das paisagens e pela riqueza da vida selvagem, aumentam devido aos frequentes acidentes.

Em agosto, três crianças foram mortas por leões dentro do parque quando procuravam animais de gado, e há vários meses que há um aceso debate na Tanzânia sobre a permanência da tribo Maasai dentro deste parque.

"Estamos a perder Ngorongoro, tínhamos concordado em tornar o parque único, ao permitir que humanos e animais vivessem juntos, mas a população humana está fora de controlo", disse a presidente da Tanzânia, Samia Suluhu Hassan, em abril, argumentando que o crescimento do número de habitantes, de oito mil em 1959 para mais de 100 mil no ano passado, está a ameaçar a vida selvagem.