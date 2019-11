Homem morre no Havai ao cair em poço de lava no jardim

Ontem às 23:19 Facebook

Um homem, de 71 anos, morreu, no Havai, ao cair dentro de um tubo de lava quando aparava as árvores em casa.

As autoridades locais, citadas pela BBC, confirmaram que a vítima caiu num poço com sete metros "que se formou numa zona mole do solo".

Os tubos de lava formam-se quando a lava arrefece e endurece na camada superior, mas continua mole nas camadas mais baixas.

O homem foi encontrado na segunda-feira depois de os amigos terem alertado as autoridades para o facto de não o verem há já alguns dias.

Segundo a BBC, estes tubos de lava, ao contrário das caves e cavernas, que demoram muitos anos para se formarem, podem desenvolver-se em poucos dias. Quando a lava flui e drena para o oceano deixa para trás tuneis que podem ter mais do que 60 quilómetros.