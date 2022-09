Homem morto após esfaquear duas pessoas na Alemanha

JN/Agências Hoje às 09:36 Facebook

Um homem foi morto pela polícia após alegadamente ter ferido duas pessoas durante um ataque com uma faca durante a tarde de quinta-feira, na cidade de Ansbach, no sul da Alemanha.

Um homem de 30 anos atacou vários transeuntes nas proximidades da estação de comboios de Ansbach, ferindo duas pessoas ligeiramente, informou a polícia em comunicado.

Após o primeiro ataque, a polícia local foi alertada e, depois de chegarem ao local, os agentes dispararam e feriram mortalmente o suposto agressor quando este se aproximou, alegadamente para os atacar.

Testemunhos do incidente, recolhidos pela polícia, revelaram que o homem terá gritado "Allahu Akbar" ("Deus é grande", uma expressão de fé do Islão amplamente usada no mundo muçulmano) várias vezes durante o ataque.

As autoridades responsáveis pela investigação estão a verificar se o incidente pode estar relacionado com o extremismo islâmico ou ser um ataque terrorista, disse a polícia de Ansbach.