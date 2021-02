Homem obrigado a indemnizar ex-mulher pelo trabalho doméstico

Rafaela Pereira Hoje às 11:54 Facebook

Twitter

Partilhar

Um tribunal de Pequim, na China, condenou um homem a pagar uma indemnização à ex-mulher por cinco anos de trabalho doméstico não remunerado, de acordo com o novo código civil do país que entrou em vigor este ano.

A nova lei permite que os cônjuges tenham o direito de pedir uma indemnização durante o processo de divórcio por assumirem mais responsabilidades em tarefas domésticas, educação dos filhos e cuidados de parentes idosos.

A mulher adiantou ao tribunal que durante os cinco anos de casamento foi ela quem cuidou do filho e das tarefas diárias, enquanto o ex-marido não se disponibilizou para ajudar em nenhum assunto doméstico. Face à situação, o homem terá de pagar cerca de 6.300 euros à ex-companheira e, ainda, uma pensão de alimentos mensal de 250 euros.

Nas redes sociais, no que diz respeito ao valor definido, a decisão foi objeto de polémica e as pessoas admitem ser um valor baixo para cinco anos dedicados ao trabalho doméstico. "As mulheres nunca deviam ser donas de casa... Quando se divorciam, ficam sem absolutamente nada. 50.000 yuan (cerca de 6.300 euros) como compensação pelo trabalho doméstico não é nada", revela um comentário no Twitter.

De salientar que, de acordo com a OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico), as mulheres chinesas gastam quase quatro horas por dia em trabalho não remunerado - cerca de 2,5 vezes mais que os homens.