Homem que feriu seis pessoas em Paris foi detido por tentativa de homicídio

JN/Agências Hoje às 11:52 Facebook

Twitter

Partilhar

O homem que feriu seis pessoas, na manhã de quarta-feira, na estação de comboios Gare du Nord, em Paris, foi detido por tentativa de homicídio, anunciou a procuradoria regional de Justiça de Paris.

O estado de saúde do homem, que foi baleado pela polícia, foi considerado compatível com a medida de custódia, explicou a procuradoria regional de Justiça de Paris.

O detido foi internado, depois de ser atingido por duas balas no peito e uma no braço disparadas por um polícia de fronteira, fardado e em serviço, e outro da brigada da rede Ile-de-France que estava fora de serviço, mas no local quando o homem esfaqueou seis pessoas na estação de comboios.

PUB

Segundo descreveu a procuradora de Paris, Laure Beccuau, em comunicado divulgado na quarta-feira à noite, o homem, de vinte e poucos anos, "começou, de repente e sem razão aparente, a ferir uma primeira vítima com a sua arma, tendo desferido cerca de 20 golpes" com um 'gancho de metal'".

O ataque provocou ferimentos a três homens, um dos quais um polícia de 46 anos, além de outros dois com 41 e 36 anos, e três mulheres de 40, 47 e 53 anos.

A identidade do agressor ainda está a ser verificada, acrescentou a procuradoria de Paris, explicando que o detido está "registado sob várias identidades no arquivo de impressões digitais".

Ainda assim, a procuradoria adiantou que o homem terá nascido na Argélia ou na Líbia.

Uma fonte policial disse, entretanto, tratar-se de um líbio nascido em 2000 que tinha uma ordem de expulsão de França que não pôde ser concretizada devido à instabilidade que reina na Líbia.

As suas motivações são ainda desconhecidas e não há indícios que comprovem a hipótese de se ter tratado de um atentado terrorista, segundo garante o jornal "Le Figaro".

O incidente aconteceu na quarta-feira às 6.40 horas em Paris (5.40 horas em Portugal continental), quando um "indivíduo extremamente ameaçador" iniciou um ataque dentro da estação de comboios, explicou o ministro do Interior francês, Gérald Darmanin.

A Gare du Nord é a maior estação de comboios da Europa e a terceira maior do mundo em termos de tráfego, recebendo 700 mil pessoas por dia e mais de 220 milhões de passageiros por ano.

Os comboios servem o norte da França, mas também destinos internacionais como Londres, Bélgica e Países Baixos.