Homem que liderou grupo na invasão do Capitólio condenado a cinco anos de prisão

Um seguidor do grupo de extrema-direita QAnon foi condenado esta sexta-feira a cinco anos de prisão por desordem civil, agressão e resistência à autoridade, depois de ter liderado um grupo durante a invasão ao Capitólio dos Estados Unidos.

Doug Jensen, considerado culpado em setembro por sete acusações, conheceu esta sexta-feira uma das sentenças mais pesadas relacionadas com a invasão do Congresso norte-americano, em 06 de janeiro de 2021, quando apoiantes do então Presidente Donald Trump, incentivados por este, tentaram impedir a certificação da vitória eleitoral de Joe Biden nas presidenciais de 2020.

Este apoiante da extrema-direita foi uma das dez pessoas que entraram inicialmente no Capitólio e facilitaram a invasão dos demais.

"Não foste um herói, nem um patriota", sublinhou esta sexta-feira o juiz Timothy Kelly, durante a leitura da sentença, que inclui também liberdade condicional por um período de três anos e um multa de 2.000 dólares (cerca de 1.900 euros).

Jensen, que deve apresentar um recurso, estava em prisão preventiva desde o ano passado, mas foi libertado antes do julgamento, regressando à prisão após ter violado as condições para a sua libertação ao participar num evento que espalhava teorias da conspiração e alegações infundadas de fraude nas eleições dos EUA em 2020.

O inspetor de polícia do Capitólio, Tom Loyd, contou em tribunal que Jensen conduziu uma multidão aos gabinetes do Senado dentro do Capitólio, enquanto ameaçava congressistas e oficiais que tentavam conter os agressores.

Foi nesta situação se surgiu a história sobre a figura do agente Eugene Goodman, que ganhou relevância mediática ao conseguir proteger os congressistas que permaneciam escondidos, desviando os manifestantes para a saída.

Desde o ataque, quase 900 pessoas foram detidas em quase todos os 50 estados sob acusações relacionadas com a invasão do Capitólio dos Estados Unidos. Mais de 275 pessoas foram acusadas de agredir ou impedir a aplicação da lei.

De acordo com a imprensa norte-americana, a comissão de inquérito sobre o ataque ao Capitólio norte-americano vai votar as recomendações para processo criminal contra o ex-Presidente Donald Trump.

O 'site' de notícias Politico, que cita fontes não identificadas, refere os membros desta comissão vão apresentar justificações detalhadas para recomendar ao Departamento de Justiça uma acusação contra o magnata republicano por incentivar a insurreição, obstrução a um procedimento oficial de certificação da eleição presidencial e conspiração contra o Estado.

O relatório final desta comissão, composta por sete democratas e dois republicanos, será divulgado em 21 de dezembro, depois de durante um ano e meio terem reunido mil depoimentos para tentar mostrar como Trump procurou manter-se no poder.