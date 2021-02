Homem recupera de transplante simultâneo de rosto e de mãos

JN/Agências Hoje às 09:27 Facebook

Um homem de 22 está há seis meses a recuperar de um transplante de rosto e de mãos, uma operação raríssima e que, neste caso, está a ser considerada um sucesso por causa da recuperação positiva do paciente.

"Sabia que é com pequenos passos durante todo o caminho", disse Joe DiMeo à Associated Press (AP). Residente em Nova Jérsia, DiMeo está a recuperar da intervenção cirúrgica que fez na NYU Langone Health, depois de um acidente rodoviário que o deixou com queimaduras severas.

De acordo com a Rede Unida de Partilha de Órgãos, que supervisiona o sistema de transplantes dos Estados Unidos, foram feitos 18 transplantes faciais nos Estados Unidos e 35 de mãos.

Contudo, transplantes simultâneos de rosto e mãos são extremamente raros e só ocorreram duas vezes no mundo antes de Joe DiMeo.

A primeira tentativa desta operação ocorreu em 2009, em Paris (França), mas o paciente acabou por morrer pouco mais de um mês depois por complicações relacionadas com a intervenção.

Dois anos depois, em 2011, uma equipa médica de Boston, no Massachusetts, EUA, tentou repetir o procedimento numa mulher que tinha sido atacada por um chimpanzé, mas o transplante de mãos acabou por ser removido poucos dias depois.

"O facto de terem conseguido fazer isto é fenomenal", disse Bohdan Pomahac, um cirurgião do Hospital Boston's Brigham and Women's que liderou a segunda tentativa em 2011.

"Sei que é incrivelmente complicado. Isto é um tremendo sucesso", completou.

Joe DiMeo vai precisar de medicação ao longo da vida para impedir que o corpo rejeite os transplantes, assim como uma reabilitação continuada de modo a recuperar a sensibilidade e funções do novo rosto e das mãos.

Em 2018, DiMeo adormeceu enquanto conduzia, alegou, porque regressava a casa depois de um turno noturno numa empresa de testagem de fármacos, e acabou por despistar-se, acabando o veículo por se incendiar.