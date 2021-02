Homem sobrevive 14 horas dentro de água agarrado a lixo marinho

Daniela Jogo Hoje às 14:05 Facebook

Um marinheiro caiu de um navio de carga e esteve 14 horas dentro de água, no Pacífico. Manteve-se à tona, sem colete salva-vidas, agarrado a um pedaço de lixo que encontrou.

Vidam Perevertilov é um engenheiro náutico e estava a bordo do cargueiro "Silver Supporter" quando começou a sentir calor e tonturas. Depois de terminar o seu turno, o marinheiro saiu para o convés para recuperar, mas acabou por cair ao mar. "Ele não se lembra de cair, provavelmente desmaiou", revelou o filho da vítima ao jornal Stuff.

O navio de carga estava a fazer a rota de abastecimento entre o porto de Tauranga, na Nova Zelândia, e as ilhas britânicas de Pitcairn. Sem se aperceber que o trabalhador tinha caído, o navio continuou a viagem.

Em alto mar, no meio do oceano Pacífico, o lituano com 52 anos teve dificuldades em manter-se à tona, principalmente sem colete salva-vidas, até reparar num "ponto preto" e decidir nadar até lá. Esta decisão acabaria por salvar a vida do marinheiro. Tratava-se de lixo marinho, restos de uma boia de pesca, à qual Perevertilov se agarrou até ser resgatado.

Quando a tripulação deu pela falta de Vadim já tinham passado seis horas desde o incidente. O navio voltou para trás imediatamente e enviou mensagens de socorro a outros navios que estavam na zona para ajudarem nas buscas. No final, acabou por ser o "Silver Supporter" a encontrá-lo.

Quando avistou o cargueiro, Vadim Perevertilov começou a fazer sinais, que a tripulação descreve como um "fraco grito humano". Apesar das longas horas que passou dentro de água, o engenheiro estava bem de saúde.