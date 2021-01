Homem sobreviveu 18 dias na floresta a comer cogumelos

B.S. Hoje às 10:35 Facebook

Robert Weber estava a caminho de casa quando se perdeu na floresta, mas durante duas semanas conseguiu sobreviver a comer cogumelos e a beber água de uma barragem, em Queensland, na Austrália. Encontra-se "bem e seguro", afirmam as autoridades.

Robert Weber, de 58 anos, foi visto pela última vez a sair do hotel de Kilkivan, em Queensland, na Austrália, acompanhado pelo cão, no dia seis de janeiro. Estava de regresso a casa, mas uma viagem que normalmente faz em duas horas transformou-se num pesadelo. "Tomei uma decisão de erro de dois segundos e paguei 18 dias por ela", diz.

Para fugir ao trânsito, Weber decidu tomar um caminho desconhecido, mas o carro ficou atolado e durante três dias o homem esteve dentro do veículo com o seu cão, até ficarem sem água. "Ele saiu a pé, perdeu-se e permaneceu numa barragem onde sobreviveu a dormir no chão, a beber água da barragem e a comer cogumelos", revela a polícia de Queensland, citada pela CNN.

As autoridades realizaram buscas à procura de Weber na floresta, rios, barragens e terrenos húmidos daquela zona, mas ao fim de uma semana sem sucesso cancelaram-nas. Foi encontrado no domingo de manhã.

"Eu não tinha abrigo. Desmaiei. O meu corpo não conseguia aguentar", conta. Recorda ainda que quase foi visto em vários momentos, mas não conseguiu atrair a atenção da equipa de resgate. De acordo com a polícia, Weber foi transportado para o hospital e encontra-se "bem e seguro", no entanto o seu cão continua desaparecido.