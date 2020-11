Homem com espada e traje medieval faz dois mortos e cinco feridos no Canadá

JN Hoje às 09:45, atualizado às 09:54 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem esfaqueou "várias pessoas" no centro da cidade de Quebeque, no Canadá, matando duas pessoas e deixado cinco com ferimentos, no sábado à noite (madrugada de domingo em Portugal continental).

De acordo com as autoridades locais, o suspeito tem 20 anos e estava vestido com trajes medievais, no momento em que atacou as vítimas com uma espada. Foi detido pela Polícia e levado para o hospital para ser avaliado.

"Pouco antes da 1 hora, a Polícia da Cidade de Quebeque prendeu um indivíduo. Pedimos aos cidadãos que permaneçam dentro de casa com as portas fechadas, uma vez que a investigação está em andamento", informaram as autoridades, em comunicado.

As motivações do ataque estão a ser investigadas.