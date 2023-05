Homenagem à Ucrânia bloqueou caminho de embaixador russo na Polónia

JN/Agências Hoje às 15:20 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma instalação artística representando as atrocidades russas na Ucrânia bloqueou, esta terça-feira, o caminho do embaixador da Rússia na Polónia, quando este foi visitar um memorial em homenagem ao Dia da Vitória sobre o nazismo, em Varsóvia.

A instalação incluía centenas de bandeiras e cruzes ucranianas azuis e amarelas que serviam como lápides simbólicas para os ucranianos mortos pelos russos após a invasão da Ucrânia pela Rússia.

Uma poça de sangue falso abaixo das cruzes completava a mensagem do protesto, que foi criado pela Euromaidan-Warszawa, uma iniciativa de cidadãos que apoia a Ucrânia.

PUB

A organizadora, Viktoria Pogrebniak, disse que a instalação tem como objetivo lutar contra a propaganda russa e "mostrar a imagem real ao mundo".

"Somos bombardeados, mortos e violados. Somos mortos só porque somos ucranianos", declarou Viktoria Pogrebniak.

Os manifestantes, na sua maioria ucranianos, mas também polacos, bloquearam a passagem do embaixador Sergey Andreev ao memorial, que fica entre os túmulos de soldados do Exército Vermelho.

Estes soldados enterrados nestes túmulos morreram na luta contra a Alemanha nazi durante a Segunda Guerra Mundial. Entretanto, muitos polacos também se lembram como estes soldados cometeram violações e outros crimes e também se ressentem das décadas de governo comunista após o final da guerra.

Com o caminho bloqueado, Sergey Andreev deixou uma coroa de cravos vermelhos na frente das centenas de bandeiras ucranianas, enquanto os altifalantes emitiam os sons de bombas e sirenes aéreas.

A instalação também incluiu grandes maquetes de edifícios bombardeados e os nomes das cidades ucranianas onde a Rússia cometeu atrocidades contra os ucranianos: Bucha, Irpin, Kherson, Bakhmut.

Andreev, que ficou encharcado com um líquido vermelho no mesmo local no Dia da Vitória do ano passado, prometeu voltar no final do dia.

Após o embaixador russo deixar o local, alguns manifestantes permaneceram para o caso de voltar.

Alguns polacos também apareceram durante a manhã para deixar flores aos soldados do Exército Vermelho, provocando a ira dos manifestantes que os denunciaram como "provocadores" a serviço dos interesses do Kremlin.