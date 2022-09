Homenagens em Londres: "São rosas, senhora!"

Rita Salcedas, em Londres Hoje às 00:35 Facebook

Twitter

Partilhar

Milhares de londrinos juntaram-se em redor do Palácio de Buckingham para prestar tributo à "rainha eterna", numa sintonia que atravessou gerações. Flores foram cartas de amor e admiração.

Grace, 12 anos, estava no autocarro. Era quase uma da tarde quando passou ao lado do Hyde Park, no centro de Londres, de onde àquela hora começavam a ser disparadas 96 petrificantes salvas de tiros, uma por cada ano de vida da mulher que, ao longo de décadas, construiu o mais duradouro reinado da história do Reino Unido e um dos mais longos do Mundo.

Grace ia com a mãe no 148 rumo ao sul da capital e foi testemunha da desconcertante comunhão entre passageiros de latitudes várias - uns fotografando, outros filmando, alguns lacrimejando - unidos pelo mesmo enternecimento coletivo de quem assiste ao que amanhã será História. Grace levava nas mãos um ramo com flores roxas. Disse que eram uma oferenda para a rainha. Não escondeu a comoção ao explicar que escolhera a cor preferida da "rainha eterna".