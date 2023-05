Homens armados matam seis pessoas em cidade turística no Equador

Robert Sousa Hoje às 20:24 Facebook

O ataque aconteceu na noite de sábado numa localidade costeira popular entre os turistas. Homens armados abriram fogo num restaurante na cidade de Montañita, na costa do Pacífico. Pelo menos seis pessoas foram mortas e outras seis ficaram feridas, de acordo com o Ministério Público. Há suspeitas de que o ataque tenha sido planeado para assassinar uma pessoa próxima do líder de uma das maiores organizações criminosas do país.

Segundo o jornal equatoriano "El Universo", três pessoas, supostamente os autores do ataque, deixaram o local logo após os disparos. Uma testemunha, que estava próxima do local do tiroteio e se recusou a ser identificada por temer represálias, relatou à agência AFP que muitos tiros foram ouvidos e que as pessoas correram desesperadas para fora do restaurante.

As autoridades equatorianas ainda não divulgaram nenhuma informação sobre a identificação das vítimas, mas o ministro do Interior do país, Juan Zapata, confirmou ao "El Universo" que uma das pessoas baleadas era muito próxima de um dos líderes de uma das maiores organizações criminosas do país. A polícia local acredita que o ataque foi dirigido à esta pessoa, chamada pelas autoridades de "Morro", enquanto Zapata classificou o ato como "terrorismo".