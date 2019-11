Homeopatia deixa de ser tratamento para a cura em Espanha

Hoje às 16:49 Facebook

A Real Academia Espanhola alterou a definição de "homeopatia" - durante 167 anos foi considerada um "sistema curativo" mas agora passa a ser considerada uma "prática" de administração de substâncias.

Espanha considerava a homeopatia um "sistema curativo que aplica às doenças, em doses mínimas, as mesmas substâncias que, em quantidades mais elevadas, causariam sintomas iguais ou parecidos aos que se pretendem combater".

Mas em 2017 iniciou um processo de alteração desta definição, que agora se concluiu com a Real Academia Espanhola a interpretar a homeopatia como uma "prática que consiste em administrar a alguém, em doses mínimas, as mesmas substâncias que, em maiores quantidades, produziriam alegadamente numa pessoa saudável sintomas iguais ou parecidos aos que se pretende combater".

A homeopatia é uma terapia alternativa que teve origem no alemão Samuel Hahnemann, em 1796. O nome resulta das palavras "homeo" (semelhante) e "pathos" (doença).

Este método terapêutico "vê os sintomas como a expressão do desequilíbrio no organismo, o que se pode manifestar como determinadas doenças. Assim, a terapêutica procura estimular as defesas do organismo e restaurar esse equilíbrio", segundo explica o site "Farmácias Portuguesas".

Samuel Hahnemann "concluiu que para a substância que provoca a doença poder proporcionar a cura tem que ser utilizada em doses muito pequenas".

No site "Farmácias Portuguesas" lê-se ainda que "os medicamentos homeopáticos são usados por inúmeras pessoas que procuram alternativas à medicina tradicional" para as doenças mais comuns, como constipações, dores de garganta, enjoos e alergias.