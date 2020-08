Homicida de emigrante português detido pela Polícia Judiciária belga

Alexandre Panda Hoje às 20:46 Facebook

Motorista vivia há seis anos na Bélgica. Foi morto com quatro facadas. Vítima foi, esta terça-feira, sepultada em Penafiel.

O suspeito do homicídio do emigrante Casimiro Barbosa, morto com quatro facadas há dez dias, no apartamento onde vivia há seis anos, na Bélgica, foi detido pela Polícia Judiciária daquele país. A vítima foi sepultada na sua terra natal, em Penafiel.

De acordo com a imprensa belga, o suspeito já tinha sido intercetado pela polícia na noite do homicídio, entre 8 e 9 de agosto, junto ao apartamento do emigrante. A presença do indivíduo junto a uma zona reservada do prédio da cidade de Mons (80 quilómetros a sul de Bruxelas) onde vivia a vítima tinha chamado à atenção de vizinhos. Os moradores suspeitavam que o indivíduo pudesse estar a assaltar alguma residência.

Sem sinais visíveis de arrombamentos, a polícia libertou-o, mas voltou agora a prendê-lo, dias depois de ter sido descoberto o corpo de Casimiro Barbosa.

Tudo indica que o português tenha sido vítima de um assalto. O apartamento em que morava com um compatriota, atualmente a gozar férias em Portugal, estava todo remexido.

O motorista era casado e deixa dois filhos, um dos quais menor. Trabalhava na Bélgica há seis anos, numa empresa pertencente a um grupo de Viseu.

O corpo da vítima teve de ser autopsiado e foi ontem repatriado para a freguesia de Milhundos, onde foi sepultado.