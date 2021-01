Hóspedes de hotel saltam de 25.º andar nos EUA

Bernarda Santos Hoje às 19:39 Facebook

Dois homens saltaram do telhado do bar de um hotel onde estavam hospedados, em Nashville, no Estado norte-americano do Tennessee. O incidente ocorreu na sexta-feira e instalou o pânico entre os hóspedes e os donos do bar.

Com paraquedas, os dois hóspedes saltaram do telhado do bar do Grand Hyatt, em Nashville, que fica no 25.º andar do edifício. Assim que os homens se atiraram, várias testemunhas começaram a gritar, gerando assim o pânico por todo o hotel, relatou o segurança local.

Depois de terem aterrado num parque de estacionamento, os homens entraram num carro que estava estacionado e fugiram, revela o relatório da Polícia, citado pela CNN.

As autoridades acreditam que os indivíduos, cujas identidades não foram divulgadas, são praticantes de BASE jumping, uma modalidade desportiva em que os seus praticantes saltam de prédios, pontes, penhascos, utilizando um paraquedas preparado para baixas altitudes.

O momento foi captado em vídeo e divulgado nas redes sociais, tendo sido entretanto entregue às autoridades.

O Grand Hyatt, onde os dois homens estavam hospedados, considerou este tipo de comportamento "inaceitável". "O hotel contactou imediatamente as autoridades locais e os hóspedes foram posteriormente despejados e banidos do hotel", informou.