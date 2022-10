Hospital psiquiátrico investigado por maus tratos após reportagem secreta da BBC

Diana Fernandes Hoje às 16:35 Facebook

O repórter da BBC Alan Haslam disfarçou-se de funcionário durante três meses no hospital psiquiátrico do Edenfield Center em Prestwich, perto de Manchester - um dos maiores hospitais de saúde mental do Reino Unido -, para expor os maus tratos aos doentes. A unidade de saúde está a ser investigada.

O Edenfield Center é uma unidade psiquiátrica onde os pacientes são detidos sob a Lei da Saúde Mental devido ao sério risco de que se possam prejudicar a si mesmos ou aos outros, incluindo reclusos inimputáveis.

Esta unidade dispõe de quartos de isolamento, que pelas normas, só devem ser usados em casos extremos ou "necessidade imediata", pelo menor tempo possível, para evitar comportamentos que prejudiquem outras pessoas.

No entanto, o repórter Alan Haslam presenciou, com uma câmara escondida, vários casos de pacientes a ser humilhados, provocados, esbofeteados e beliscados por parte dos funcionários, colocados nas salas de isolamento desnecessariamente. Registou ainda episódios de funcionárias a assediar sexualmente pacientes do sexo masculino.

Além dos comportamentos, a investigação, divulgada no programa "Panorama" da BBC, denunciou a falsificação de registos sobre os doentes.

Casos de abusos de pacientes

"Claire", nome fictício, tem um histórico de automutilação e foi filmada a ser humilhada por uma funcionária por precisar de ajuda para ir ao WC. Num sinal de que as fronteiras entre pacientes e funcionários tinham sido violadas, Claire sentou-se no colo da mesma auxiliar, que disse: "Se te peidares, eu realmente vou-te matar". A funcionária, entretanto, puxou a roupa da paciente e bateu-lhe repetidamente.

Outro caso chocante é o de "Alice", uma mulher que atacou quase todo o grupo de funcionários e que, por isso, esteve em isolamento durante mais de um ano. Esta paciente correu risco de vida depois de um funcionário lhe ter dado medicação antipsicótica por duas vezes - também este caso de negligência foi filmado pela BBC e divulgado na estação televisiva no final do mês.

Foi ainda documentado o caso de um homem, que cumpre pena de prisão perpétua por assassinato, que se debatia no chão enquanto uma auxiliar o agarrava e fazia cócegas, e lhe dizia que não ia conseguir sair daquele lugar. O jornalista Alan Haslam testemunhou ainda o assédio de uma funcionária contra este homem.

Administração diz que abriu investigação

O Greater Manchester Mental Health Foundation Trust, que administra Edenfield, garante ter aberto uma investigação para averiguar responsabilidades, de modo a proteger os utentes e, eventualmente, suspender os funcionários acusados de maus tratos.

As descobertas da investigação foram transmitidas à Comissão de Qualidade de Cuidados, uma entidade estatal, pela BBC.

A polícia está também a denunciar os alegados abusos.