Hospital relâmpago abre portas segunda-feira

O plano foi decidido em cinco horas. O esboço ficou feito em 24. Nove dias volvidos, o Hospital Huoshenshan (Montanha dos Deuses do Fogo) foi este domingo entregue, em Wuhan - epicentro do surto do novo coronavírus (2019-nCoV) -, aos médicos do Exército de Libertação Popular (PLA), começando a receber na segunda-feira os primeiros doentes. Numa luta contra o tempo, e replicando o modelo de tratamento SARS de Pequim em 2003, mais de sete mil trabalhadores ergueram um hospital com capacidade instalada de mil camas.

Neste domingo, oito aviões da Força Aérea do PLA partiram rumo a Wuhan, capital da província de Hubei, com 795 médicos a bordo e 58 toneladas de equipamentos e materiais. Ao todo, são 1400 os clínicos do Exército, tendo a maioria estado no terreno aquando da epidemia da SARS e do surto de ébola em 2014, informa o PLA na sua página na Internet. Trata-se, precisam ainda, da maior operação não-militar da Força Área desde o sismo de 2010 que atingiu Qinghai, no noroeste da China, e que fez cerca de 1500 mortos.

Confinamento

As autoridades chinesas fecharam já 12 cidades: mais de 56 milhões de habitantes estão confinados.

Máscaras

A indústria chinesa está a produzir perto de 10 milhões de máscaras de proteção por dia. Contudo, a produção de máscaras N95, que conferem uma maior proteção, ficam-se pelas 600 mil/dia, num país com 1,4 mil milhões de habitantes.