Hotel sul-africano recorre a robôs para servir clientes com covid-19  

O Hotel Sky, em Joanesburgo, África do Sul, tem uma equipa de robôs para servir os hóspedes com suspeitas ou infetados com covid-19.

Este hotel localiza-se num dos bairros mais ricos da África do Sul e é o primeiro do continente a apresentar esta inovação. Contudo, o conceito não é novo, dado que vários hotéis em Tóquio já estão a utiliza-lo para reduzir o risco de propagação do vírus.

Lexi, Micah e Ariel são os robôs autónomos capazes de fornecer informações, serviço de quarto e transportar bagagens até onde o cliente desejar. De acordo com Steve Pinto, o CEO da empresa CTRL Robotics, estes novos "funcionários", além destas utilidades, podem também detetar as expressões faciais, de forma a perceber o nível de satisfação dos hóspedes.

A reação a esta nova equipa foi alvo de várias opiniões por parte dos clientes. "Acho que o mundo está a mover-se em direção ao espaço digital, mas não estamos habituados a isto", admite um hóspede do Hotel Ernest Mulenga, reforçando que o toque humano ainda é algo que o atrai.