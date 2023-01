"Humana, empática e firme". Jacinda Ardern deixa o estrelato da política mundial

A mais jovem mulher a chefiar um executivo, a segunda mulher a dar à luz enquanto chefe de governo, o "pó das estrelas" que levantou o espírito dos neozelandeses em 2017, a primeira-ministra que foi "forte" com o mal em duas crises e "generosa" com as vítimas, justificando o lema que deu ao mundo em 2019, diz que "o tanque está vazio". Jacinda Ardern, de 42 anos, anunciou a resignação ao cargo de primeira-ministra da Nova Zelândia. "Sou humana. Os políticos são humanos", disse, na hora do adeus.

Jacinda Ardern chegou ao patamar mais elevado da política neozelandesa em 2017, com uma aura de celebridade que a levou a um clube exclusivo de que faziam parte estrelas da política internacional como Barack Obama, o primeiro afroamericano a chegar à presidência dos EUA, ou Justin Trudeau, o menino bonito do Canadá. "Uma fama mundial desproporcional para o tamanho do país", observou o comentador político Toby Manhire, no momento em que a primeira-ministra da Nova Zelândia anunciou que vai deixar o Governo. Nascida em Hamilton, a 26 de julho de 1980 (vai fazer 43 anos), Jacinda chegou à chefia do Governo em outubro de 2017. Aos 37 anos, foi a mais jovem mulher a chefiar um Executivo, entretanto ultrapassada por Sanna Marin, eleita na Finlândia em 2019, aos 34 anos.

Arden, a mais nova das duas filhas de um casal mórmon, passou os primeiros anos de vida em Murupara, uma cidade conhecida como centro da criminalidade dos gangues maori, a etnia originária da Nova Zelândia e largamente marginalizada. A convivência com "crianças descalças e sem comida" inspirou-a a entrar para a política. Agnóstica, Jacinda afastou-se da religião de família, que condenava a homossexualidade e se opunha ao casamento entre pessoas do mesmo sexo.