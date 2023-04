Hungria proíbe importação de produtos agrícolas da Ucrânia até junho

JN/Agências Hoje às 13:08 Facebook

Twitter

Partilhar

A Hungria proibiu a importação de grãos e outros produtos agrícolas da Ucrânia até junho, para proteger os interesses dos produtores locais, à semelhança da Polónia, informou a agência oficial de notícias MTI.

"As tendências atuais do mercado podem causar danos tão sérios à agricultura húngara, e medidas extraordinárias devem ser tomadas para evitá-los", afirmou o ministro da Agicultura, István Nagy, num comunicado emitido na sábado à noite, no qual citou os baixos preços de importação da vizinha Ucrânia.

O ministro acrescentou que a União Europeia (UE) deve tomar medidas e repensar os corredores de solidariedade, ou seja, uma distribuição equilibrada dos produtos ucranianos entre os países da comunidade.

PUB

A proibição húngara é temporária e durará até 30 de junho, o que, segundo o comunicado oficial, pode ser suficiente para adotar medidas duradouras na UE e, assim, encontrar uma solução para o problema.

As relações entre a Hungria e a Ucrânia são tensas, pois Kiev acusa Budapeste de apoiar interesses russos, enquanto os húngaros criticam a suposta redução dos direitos de minorias étnicas no país vizinho, incluindo cerca de 150 mil húngaros.

A Polónia anunciou também, no sábado, uma proibição temporária da importação de grãos e dezenas de outros produtos agrícolas da Ucrânia.

Outros países do leste europeu, como Bulgária e a Roménia, também pediram uma solução a Bruxelas, já que os seus produtores não podem competir com os preços ucranianos.