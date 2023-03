Ícone da Dinamarca vandalizado com as cores da Rússia

JN Hoje às 12:31 Facebook

A estátua da "Pequena Sereia", em Copenhaga, foi vandalizada com as cores da Rússia, durante a noite. Polícia investiga novo ataque a um dos símbolos mais conhecidos da Dinamarca.

A base onde repousa a estátua da "Pequena Sereia", um dos símbolos mais conhecidos da Dinamarca, foi vandalizada durante a noite com as cores da bandeira da Rússia. A polícia de Copenhaga abriu uma investigação e procura vestígios que possam levar à identificação do autor ou autores da pintura.

O branco, azul e vermelho da Rússia podem indiciar um apoio ao regime de Moscovo, que invadiu a Ucrânia, em fevereiro de 2022. A pintura confundiu os turistas que esta manhã passaram no local para ver um dos símbolos de Copenhada e da Dinamarca.

A obra do escultor Edvard Eriksen, a "Pequena Sereia" foi inspirada na personagem com o mesmo nome de um dos livros do dinamarquês Hans Christian Andersen. "Sentada" sobre duas rochas no cais de Langelinie, é um dos símbolos mais icónicos de Copenhaga e da Dinamarca, mas também uma vítima de "abusos". Várias vezes "acordou" pintada - desta vez foi uma aparente manifesto de apoio à Rússia - já perdeu a cabeça pelo menos duas vezes e num outro amanhecer "deu à costa" sem um braço.