Idade e peso são riscos acrescidos para Trump. Melania também corre perigo

A idade e o peso de Donald Trump são fatores de risco acrescido para a covid-19. Melania fez uma intervenção a um rim, o que a pode colocar também em perigo.

O presidente dos EUA confirmou esta madrugada que está infetado com o novo coronavírus. Aos 74 anos e com visível excesso de peso, Donald Trump deve figurar entre o grupo de pessoas com risco mais elevado de consequências graves devido à covid-19.

Em Portugal, os mais velhos são os mais afetados pela covid-19, com 67% dos óbitos registados entre as pessoas com mais de 80 anos. A faixa etária anterior, dos 70 aos 79 anos, concentra 20% das mortes totais devido à pandemia em território português.

Nos EUA, as faixas etárias estão organizadas de forma ligeiramente diferente. Segundo o Centro de Controlo de Doenças Infecciosas (CDC, na sigla original), as pessoas com idade compreendida entre os 65 e os 74 anos têm um risco cinco vezes superior de hospitalização e 90 vezes maior de morrer devido à covid-19 do que os jovens adultos com idades entre os 18 e os 29 anos.

Com 1,90 metros de altura, Trump pesa 110 quilogramas, o que corresponde a um índice de massa corporal de 30,5. Tecnicamente, o presidente dos EUA é obeso.

Idade e obesidade têm sido fatores elevados de risco

E, além da idade, a obesidade é outro dos fatores de risco acrescido para a covid-19. No caso de Trump, estes serão os únicos fatores preocupantes, uma vez que não se conhecem dados precisos do estado de saúde de presidente dos EUA.

"Não sabemos se tem outras doenças, como diabetes ou problemas cardíacos. Os riscos principais para Trump são a idade e o facto de ter peso a mais, e esses têm sido fatores de risco muito elevados", observou Barry Dixon, médico da Unidade de Cuidados Intensivos do hospital St Vincent, em Melbourne, na Austrália, citado pelo jornal britânico "The Guardian".

"Quando se olha para Trump, parece-me ter peso a mais. E tem 74 anos", aduziu Christine Jenkins, diretora da área de doenças respiratórias do "George Institute for Global Health", em Sidney, na Austrália.

"Não sei se tem hipertensão ou intolerância à glucose, mas Trump parece ser o tipo de pessoa que não gosta que se saiba se tem vulnerabilidades", acrescentou Jenkins, ao "The Guardian".

Segundo o que é conhecido do último exame médico, feito em abril, a pressão arterial de Trump era ligeiramente elevada. Mas não havia evidências de ter cancro, doenças renais, diabetes ou outras patologias que o colocassem num nível de risco mais elevado.

"Não houve nada de significativo ou digno de registo nos exames", disse o médico pessoal de Trump, Sean Conley, citado pelo canal de televisão norte-americano CNN, após a consulta do presidente.

Melania foi operada a um rim, o que pode significar risco acrescido

A primeira-dama dos EUA, Melania Trump, de 50 anos, também está infetada com o novo coronavírus. Mais nova que o presidente, pode ter outros riscos acrescidos.

Pessoas com idade compreendida entre os 50 e os 64 anos têm um risco três vezes superior de hospitalização devido ao novo coronavírus e apresentam um risco de morte 30 vezes superior aos jovens adultos, segundo dados do CDC.

Ex-modelo, Melania Trump faz exercício e tem uma dieta saudável, mas em 2018 fez uma intervenção cirúrgica, não especificada, a um problema renal, segundo a Casa Branca.

Pessoas com problemas renais têm riscos acrescidos de desenvolveram uma forma mais grave da covid-19, alerta a Associação Nacional do Rim, nos EUA.

Dado o secretismo que rodeia a condição médica de Trump e da primeira-dama, não se sabe que tipo de doença renal tem Melania e quão séria poderá ser. Menos se sabe, ainda, sobre o estado geral de saúde da mulher do presidente dos EUA, assim como dopróprio, pelo que o verdadeiro risco só se saberá com o passar dos dias.