Identificada a última das 98 vítimas mortais em colapso de edifício na Flórida

A última vítima fatal do desabamento parcial de um prédio em Surfside, na Flórida, foi identificada, anunciaram as autoridades esta segunda-feira, mais de um mês após o desastre no qual 98 pessoas morreram.

"Hoje posso informar que, graças aos contínuos esforços heroicos [das equipas de busca], a última pessoa desaparecida foi localizada e identificada", disse Daniella Levine-Cava, a autarca do condado de Miami-Dade. "Noventa e oito vítimas foram identificadas, incluindo 97 que foram encontradas no desabamento e uma pessoa que morreu no hospital", acrescentou.

A polícia de Miami-Dade disse, esta segunda-feira, que a última vítima identificada foi Estelle Hedaya, de 54 anos.

De acordo com o irmão, citado pelo "The New York Times", Hedaya tinha mudado-se recentemente de Nova Iorque para a Flórida para iniciar uma nova vida.

Segundo Levine-Cava, todas as vítimas cujo desaparecimento foi notificado foram localizadas. A autarca disse, no entanto, que a polícia continua a procurar restos humanos entre as toneladas de entulho do edifício, que foi transferido para um depósito.

O prédio Champlain Towers South, de 12 andares, desabou parcialmente na manhã de 24 de junho em frente ao mar em Surfside, ao norte de Miami Beach. Os bombeiros trabalharam durante semanas no local até à última sexta-feira.

Não foram encontrados sobreviventes nos escombros, exceto um adolescente resgatado horas depois de o prédio ter desabado.

Pouco mais de um mês depois do ocorrido, as causas do colapso ainda são desconhecidas e estão a ser investigadas.

Os primeiros elementos da investigação sugerem que a estrutura do edifício parecia desgastada em alguns setores. O restante do imóvel teve de ser evacuado após o desastre e as autoridades demoliram-no em 4 de julho por considerar que a sua instabilidade colocava em risco as equipas de busca e resgate.