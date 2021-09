Identificada mulher-mistério encontrada ferida e sem memória na Croácia

M. C. Hoje às 19:54 Facebook

As autoridades da Croácia já identificaram a misteriosa mulher resgatada com cortes e hematomas no rosto e no corpo em Krk, uma ilha daquele país.

A mulher foi encontrada sentada numa rocha numa baía perto da vila de Soline, no norte da ilha, e não tinha memória de quem era nem de como chegou ao local. Agora, a sua identidade foi desvendada: chama-se Daniela - sendo conhecida como Dana - Adamcova, tem 57 anos e é eslovaca.

De acordo com o "The Guardian", que cita a polícia croata, a identidade foi determinada depois de amigos e conhecidos da Croácia e da Eslováquia a terem reconhecido numa fotografia divulgada na passada segunda-feira.

Alguns turistas checos também disseram lembrar-se de a terem conhecido na costa da Dalmácia e alegaram que estaria a passar férias sozinha naquele país.

Dana Adamcova trabalhou como estilista nos EUA, desenhou joias para celebridades de Hollywood como Diana Ross, Brigitte Bardot e Barbra Streisand e o seu trabalho apareceu na série de televisão "Friends". Aliás, segundo o jornal local "24Sata", a confirmação da identidade de Dana Adamcova também veio do outro lado do oceano Atlântico, onde morou intermitentemente até 2015.

A mulher foi vista pela primeira vez por um pescador na manhã de domingo. Ao ser resgatada, a polícia apercebeu-se de que tinha ferimentos leves, arranhões e estava extremamente desidratada. Além disso, terá passado várias noites naquela área e estava tão fraca que não conseguia beber água sozinha.

Dana está a ser tratada no hospital de Rijeka e está a responder bem ao tratamento. Na quarta-feira, as autoridades descreveram a sua condição como estável