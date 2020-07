Identificado em Itália grupo de 20 jovens que partilhava pornografia infantil

JN/Agências Hoje às 12:59 Facebook

As autoridades italianas disseram este sábado que identificaram um grupo de 20 adolescentes que partilhavam, nos seus telemóveis, pornografia infantil e vídeos da 'dark web' de suicídios e mutilações.

A polícia disse que foram avisados das imagens, pela mãe de um rapaz de 15 anos, na cidade de Lucca, na Toscânia, que as encontrou no telemóvel do seu filho.

A polícia disse que descobriu um "número exorbitante" de vídeos a serem trocados através do WhatsApp, Telegram e outras aplicações de mensagens instantâneas.

Através de um comunicado, a polícia postal esclarece que, para além da pornografia, os jovens também trocavam vídeos sangrentos da 'dark web'. Em Itália, a polícia postal investiga crimes cometidos por correspondência, seja pelo correio ou internet.

Ao todo, foram identificados 20 menores, com idades entre os 13 e os 17 anos, que partilhavam imagens, e a polícia diz que as investigações continuam a encontrar mais pessoas envolvidas.

Os jovens continuam em liberdade e aguardam sentenças sobre posse e partilha de pornografia infantil, bem como incitação agravada para cometer crimes.