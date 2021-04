JN Hoje às 17:09 Facebook

Um debate eleitoral realizado na rádio espanhola Cadena SER desmoronou, esta sexta-feira, com a saída do líder do Unidas Podemos, Pablo Iglesias, depois de a candidata do VOX, Rocío Monasterio, admitir que teve dúvidas quanto às ameaças de morte recebidas pela família de Iglesias e de elementos do Governo.

A candidata do VOX afirmou que os espanhóis já não acreditavam em nada do que o Governo dizia e convidou o líder a sair do estúdio: "Se é tão corajoso, vá-se embora. Vá-se embora, é isso que muitos espanhóis querem". Enquanto a apresentadora e moderadora do debate, Àngels Barceló, e os demais políticos presentes protestavam e discutiam, Iglesias, sem conseguir tolerar mais as acusações, levantou-se e saiu.

A moderadora ainda tentou travar o líder do Unidas Podemos, mas o candidato acabou mesmo por deixar o estúdio, depois de pedir a Monasterio que se retratasse do que tinha dito.

"Não é aceitável que, quando o ministro do Interior foi ameaçado de morte, quando a diretora-geral da Guarda Civil foi ameaçada de morte, quando o meu pai, a minha mãe, a minha companheira e eu fomos ameaçados de morte com quatro balas, a candidata de ultradireita ponha em causa a veracidade dessas ameaças. Se não se retrata e vocês permitem que continue neste debate sem se retratar, nós vamos abandoná-lo", alertou Iglesias, antes de abandonar o estúdio. Em resposta à sua saída, Monasterio disse: "Estamos melhor agora".

Em causa estão cartas anónimas com ameaças, recebidas na quinta-feira no Ministério do Interior, que foram enviadas a Fernando Grande-Marlaska (PSOE), à diretora-geral da Guarda Civil, María Gamez, e a Pablo Iglesias.

O decorrer da discussão, com Iglesias já fora do estúdio, continuou a ser dominado pelas interrupções de Monasterio. Mais tarde, esta recebeu a reprovação dos restantes presentes, à qual a candidata do VOX respondeu fazendo com que Mónica García, do Más Madrid, "tivesse uma cara amarga". Face à situação, os candidatos do PSOE e do Más Madrid deixaram também o estúdio.

Quando questionado pela comunicação social sobre a sua participação em mais algum debate em que a líder do VOX esteja presente, Pablo Iglesias assegurou que "os debates com a extrema-direita acabaram".

A eleição, que será realizada a 4 de maio, serviu para agravar as já amargas tensões políticas da Espanha.