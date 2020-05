Igreja que tentou travar restrições por causa da pandemia destruída em incêndio suspeito

JN Hoje às 15:06 Facebook

Uma igreja no Mississippi, EUA, foi destruída por um incêndio, de possível origem criminosa, um mês depois de o seu pastor abrir um processo contra a cidade de Holly Springs, contra as restrições impostas por causa do novo coronavírus.

A igreja ficou reduzida a cinzas, esta quarta-feira, e as autoridades acreditam que se possa tratar de um caso de fogo posto, estando a investigar a sua origem.

O fogo ocorreu depois de a igreja ter tentado travar em tribunal as regras de confinamento impostas pelo município devido à pandemia, defendendo que as mesmas atentam contra a liberdade de expressão e de oração dos seus fiéis.

Após os bombeiros extinguirem as chamas, a polícia encontrou uma mensagem pintada no chão junto ao local: "É melhor ficarem em casa agora, seus hipócritas".

O pastor da igreja diz que não tem inimigos. "Não fazemos ideia. Não conhecemos ninguém que pudesse ser capaz de fazer algo assim", afirmou Jerry Waldrop, à Agência France-Presse.