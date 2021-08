Ilha grega de Evia novamente atingida pelo fogo

JN/Agências Hoje às 09:26 Facebook

Um novo incêndio deflagrou esta segunda-feira no sul da ilha grega de Evia, mobilizando bombeiros, veículos e meios aéreos, tendo sido evacuados dois bairros, segundo as autoridades locais.

Mais de meia centena de bombeiros combatem o incêndio perto de Fygia, no sul da ilha de Evia, apoiados por 20 veículos, três aviões e dois helicópteros, disseram as autoridades.

Este novo incêndio florestal começou na manhã desta segunda-feira, duas semanas após o incêndio que devastou o norte da ilha. Centenas de pessoas foram retiradas, por mar, das praias e aldeias costeiras enquanto o fogo descia pelas encostas.

Desde o final de julho já arderam mais de 116 mil hectares na Grécia, segundo dados das autoridades.

No domingo, a proteção civil grega alertou para um "alto risco" de incêndios em várias regiões do país. Equipas de bombeiros foram destacadas às centenas na Grécia, com reforços estrangeiros.

Várias equipas estrangeiras estão na Grécia para ajudar no combate aos incêndios e a guarda costeira disse que tinha um barco salva-vidas, outro particular e duas balsas de prontidão para o caso de ser necessária uma evacuação por mar.

As causas dos incêndios florestais na Grécia ainda não foram oficialmente estabelecidas, mas mais de uma dúzia de pessoas foram detidas por suspeita de incêndio criminoso, incluindo um menino de 14 anos.

O calor intenso e os incêndios florestais também atingiram outros países como a Argélia e Turquia, que causaram pelo menos 75 e 16 mortos, respetivamente.

No sul da França 1200 bombeiros lutam para conter um grande incêndio que obrigou milhares a fugir, matou duas pessoas e feriu 26. Também o oeste dos EUA e a região norte da Sibéria na Rússia, registaram incêndios florestais.