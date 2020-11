Imagem de Pablo Iglesias usada para promover alarme antirroubo

JN Hoje às 18:37 Facebook

Uma empresa chinesa de alarmes usou a imagem de Pablo Iglesias, líder do Podemos e vice-presidente do Governo espanhol, para comercializar um dos seus produtos antirroubo no gigante de vendas online AliExpress.

Na imagem, originalmente transmitida num programa do canal Telecinco, vê-se Pablo Iglesias a entrar numa sala onde o alarme de porta da Kerui está instalado e soa à sua passagem, para demonstrar a eficácia do equipamento contra intrusos.

Segundo a imprensa espanhola, a imagem foi "roubada" de um programa televisivo especial, o "26-J: Quero Governar", emitido antes das eleições gerais de Espanha, em junho de 2016, onde o líder do Podemos foi convidado a responder às questões colocadas por algumas crianças.

A montagem do anúncio publicitário, que coloca Pablo Iglesias à porta de uma sala a ser detetado pelos sensores do alarme, foi entretanto retirada do site de vendas, mas já anda a circular nas redes sociais. Iglesias é usado para promover o alarme antirroubo e detetor de movimentos que, por 12,79 euros a 25,58 euros, promete até 32 sons e músicas diferentes, para avisar sempre que entra alguém.