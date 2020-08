Imagem mal interpretada? Embaixador chinês caminhou por cima de moradores de Quiribati

JN Hoje às 20:01 Facebook

A fotografia de Tang Songgen, embaixador chinês em Quiribati, a caminhar em cima das costas de moradores da ilha de Marakei incendiou as redes sociais. O caso foi tratado inicialmente como político, mas afinal a ação pode não passar de uma cerimónia de boas-vindas.

A imagem mostra o embaixador chinês a caminhar em cima de dezenas de homens, ladeado por duas mulheres, vestidas com trajes locais, durante uma visita a Quiribati, na zona do Pacífico. Alguns internautas queixam-se de que a ação mostra a crescente influência da China em Quiribati, que cortou relações diplomáticas com Taiwan e assinou um memorando de entendimento com Pequim em setembro do ano passado. Mais tarde, e de cabeça mais fria, outros tantos defenderam que a fotografia foi mal interpretada e que aquela caminhada se trata afinal de uma tradição.

A polémica, porém, não deixou de trazer à baila muitas opiniões. Constantine Panayiotou, comandante e militar de defesa da embaixada dos Estados Unidos da América em Quiribati, disse no Twitter que a postura do embaixador é "inaceitável". "Eu não consigo imaginar um cenário em que andar por cima de costas de crianças é algo aceitável por parte de qualquer embaixador de um país", escreveu. Ao canal de televisão "ABC", Dave Sharma, antigo diplomata da Austrália na Papua Nova Guiné, disse que ficou surpreendido com a imagem. "Ficaria muito surpreendido se um representante da Austrália participasse numa cerimónia desta natureza", disse.

Já o jornal britânico "The Guardian" cita Katerina Teaiwa, professora associada da Faculdade da Ásia e Pacífico da Universidade Nacional de Austrália ("Australian National University - College Of Asia & The Pacific"), que considera que o comportamento dos moradores mostra hospitalidade e não uma subjugação à China. "As pessoas deviam ser menos histéricas acerca disto e mostrar mais respeito perante a diversidade do Pacífico. Os ilhéus devem ter autodeterminação cultural".

Tang Songgen, que caminhou por cima dos moradores, não fez ainda qualquer comentário sobre a polémica. O embaixador da China em Quiribati considerou que aquela visita foi fortuita para a relação diplomática entre os dois países. "A equipa da embaixada foi recebida em cortesias tradicionais e fomos convidados para cerimónias em "maneaba" (casas de reunião da comunidade de Quiribati)", lê-se numa nota divulgada à imprensa.

Mais do que uma tradição, a fotografia polémica vem reacender a tensão política no Pacífico entre a China e os EUA. As boas relações de Quiribati têm alimentado o receio norte-americano. A China pode afinal estar a ponderar construir unidades militares nas ilhas de Quiribati, mais especificamente, em Kiritimati (apenas a dois mil quilómetros do Havai), segundo algumas fontes militares dos EUA. O presidente do Quiribati, Taneti Maamau, disse ao "The Guardian" que nunca foi intenção do governo transformar aquela ilha numa base da China.