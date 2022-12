Imigrante desempregada despedida pelo Governo de Sánchez leva El Gordo para casa

JN Hoje às 20:03 Facebook

Prémio de milhares muda a vida de imigrante chegada a Espanha há 20 anos e despedida há dois da cafetaria da residência oficial do primeiro-ministro. Foi o pai que, num sonho, lhe disse para jogar.

Perla, imigrante peruana em Espanha desde o início dos anos 2000, desempregada e mãe de dois filhos, foi uma das grandes vencedoras do "El Gordo", tradicional lotaria natalícia que, a 22 de dezembro de cada ano, pára o país vizinho e renova os sonhos e as esperanças de uma vida mais confortável e desafogada para quem joga. E é muita gente esperançada: este ano, o sorteio espanhol vendeu 172 milhões de bilhetes, três vezes mais do que a população total de Espanha.

Além de ser um dos costumes mais enraizados da época para "nuestos hermanos", é também a maior lotaria do mundo. O principal prémio, que dá o nome ao jogo, foi de quatro milhões de euros, divididos por uma série de dez bilhetes com a mesma numeração. 05490 foi a combinação da sorte que, esta quinta-feira, brindou os contemplados com um décimo do valor total.

A peruana Perla Gavidia assistia presencialmente ao tradicional sorteio no Teatro Real de Madrid, onde o sorteio, aberto ao público e cantado por alunos de uma escola da capita espanhola, é amplamente televisionado e transmitido ao vivo todos os anos, quando, inesperadamente, captou todas as atenções para si. Ouviu o número mágico e logo explodiu de alegria e emoção ao perceber que ganhara 400 mil euros, nesta que foi a primeira vez que as televisões transmitiram em direto o momento em que alguém vence o "El Gordo".

"Deus é grande, Deus faz justiça. Vou comprar uma casa e dar estudos aos meus filhos. A minha vida mudou completamente, com isto posso pagar-lhes a universidade", dizia, em lágrimas, à imprensa. Trabalhou durante duas décadas nas limpezas e em restaurantes. Estava sem emprego há dois anos, quando foi despedida da cafetaria do Palácio da Moncloa, sede da presidência do Governo espanhol e residência oficial do primeiro-ministro, contam os jornais espanhóis. "Demitiram os trabalhadores que estavam lá há muito tempo. Quando entrou o senhor [Pedro] Sánchez, lamentavelmente houve problemas", partilhou Perla, que foi demitida nessa altura e estava desde então a sobreviver com o subsídio de desemprego.

Foi o pai, já falecido, que lhe disse para jogar em lotarias quando, uma vez, lhe apareceu num sonho. No momento da vitória, os filhos agradeceram ao avó e ela agradeceu a Deus. Perla, que significa pérola, ganhou a maior delas todas.