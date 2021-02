Imigrante mata diretor de centro de acolhimento de refugiados em França

JN/Agências Hoje às 14:51 Facebook

O diretor de um centro de acolhimento de refugiados no sudoeste da França foi morto esta sexta-feira de manhã por um requerente de asilo sudanês que o esfaqueou várias vezes, anunciou uma fonte policial.

O funcionário, responsável pelo centro de acolhimento de refugiados em Pau, de 46 anos, morreu pouco depois do ataque e o seu agressor, um sudanês de 38 anos, foi detido pelas autoridades.

De acordo com media franceses, o atentado pode estar relacionado com o facto de o agressor ter visto o seu pedido de asilo rejeitado.

O ministro do Interior de França, Gerald Damanin, apresentou as condolências à família da vítima mortal e disse que se deslocará a Pau para se encontrar com os funcionários do centro de acolhimento.