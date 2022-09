Imigrantes ilegais entravam na Europa com visto diplomático em jatos privados

Cinco pessoas foram detidas por ajudar imigrantes ilegais a entrar na Europa Ocidental em jatos privados.

De acordo com as autoridades italianas, os suspeitos davam aos imigrantes documentos diplomáticos falsos para São Cristóvão e Neves, um país das Caraíbas. Jatos privados, oficialmente com destino para as Caraíbas, levavam os imigrantes da Turquia e faziam escala num aeroporto europeu, onde os migrantes, normalmente curdos ou iraquianos, declaravam a sua verdadeira identidade e pediam asilo. Acredita-se que o grupo cobrava 10 mil euros por pessoa.

A polícia italiana deteve cinco suspeitos em Roma e Bruxelas: um homem italiano, três egípcios e uma mulher tunisina. Há ainda dois elementos do grupo em fuga. Os suspeitos são acusados de pertencer a uma organização criminosa envolvida em cumplicidade com a imigração ilegal.

A operação internacional contou com a colaboração de autoridades italianas, belgas, alemãs, austríacas e francesas, bem como de agências da União Europeia (UE) e dos EUA. Os investigadores documentaram cinco desembarques em Itália, Alemanha, França, Áustria e Bélgica entre outubro e dezembro de 2020.

A polícia belga também apreendeu dois jatos privados, no valor de 426 mil euros, como parte da investigação.