Impacto de colisão mata égua grávida e faz potro nascer

Uma carrinha chocou contra um cavalo e uma égua prenha, durante a madrugada de sexta-feira, numa estrada em Lugo, na Galiza, provocando a morte aos dois animais. Com o impacto, algo inédito aconteceu: o potro saiu de dentro do ventre da égua. O que aconteceu a seguir é explicado na imagem do momento.

A fotografia fala por si: uma égua morta na estrada e um potro em cima do corpo, como que a protegê-lo. Ao lado - não se vê na foto - outro cavalo morto, uma carrinha destruída e um condutor que saiu ileso.

Aconteceu na madrugada de sexta-feira, numa estrada em Lugo, na Galiza, avança o jornal espanhol "La Voz de Galicia". O condutor de uma carrinha, um homem de 51 anos, residente na Corunha, chocou contra um cavalo e uma égua, grávida de um feto, que estavam no meio da via. O indivíduo saiu ileso do acidente, mas o veículo que conduzia ficou destruído e os dois animais com que colidiu morreram. Menos a cria que, com o impacto da colisão, saiu do ventre da mãe. A seguir, colocou-se em cima do seu corpo, de onde só saiu ao fim de muito tempo, quando os serviços de emergência conseguiram separar os animais e retirar o cadáver.

Segundo o mesmo diário, os cavalos pertenceriam a um morador da zona e viveriam numa fazenda a poucos metros do local do acidente, mas terão fugido. Os animais, adianta o jornal, teriam as patas amarradas